ALGER- Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche par visioconférence un Conseil des ministres destiné notamment à l'examen de l'évolution des activités sectorielles à la lumière de la nouvelle approche de relance socio-économique, indique samedi un communiqué de la présidence de la République. "Le Conseil des ministres tiendra dimanche matin, 26 juillet 2020, sa réunion périodique par visio-conférence, sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale", précise le communiqué. A l'ordre du jour de cette réunion, figurent nombre de points en relation avec le lancement et le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche de relance socio-économique ainsi que l'examen des cahiers de charges relatives à la réorganisation des activités industrielles. La réunion sera également l'occasion pour examiner un rapport d'évaluation des retombées socio-économiques de la Covid-19 et l'évolution de la situation sanitaire dans le pays. Elle examinera aussi un projet d'ordonnance modifiant et complétant le code pénal visant à protéger le corps médical et les personnels de la santé, ainsi qu'un exposé sur les voies à même de les prémunir contre la pandémie, a indiqué la même source.