إحتضن معهد التكوين والتعليم المهنيين- سنحضري عبد الحفيظ - بحي بوعزة الغربي يوما دراسيا موسوم " مخاطر استخدام الأطفال لمواقــع التواصل الاجتماعي والسبل الكفيلة للوقاية منها " ، من تنشيط إطارات من سلك العدالة ، الدرك الوطني ، مدرسة الشرطة طيبي محمد ،أساتذة جامعيين ،إطار من إتصالات الجزائر ، بالإضافة إلى إطارات أمن الولاية ، كما حضر هذا الحدث جمعيات وممثلين عن المجتمع المدني ، وأفراد الأسرة الإعلامية والكشافة الإسلامية الجزائرية ، فبعد الإستماع إلى النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد المجاهد السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، ألقى السيد/ نائب رئيس أمن الولاية كلمة إفتتاحية ، أشار من خلالها إلى الهدف من تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية الرامية إلى التحسيس من المخاطر الناتجة عن الإستعمال السيء لمختلف مواقع التواصل الإجتماعي من طرف الأطفال
الجلسة الأولى من برنامج اليوم الدراسي إفتتحت بمداخلة السيد/ ماحي ثاني أحمد قاضي الأحداث بمحكمة سيدي بلعباس الذي تطرق إلى الضوابط القانونية والتشريعية لحماية الأطفال من المخاطر التي تشكلها مواقع التواصل الإجتماعي، تلتها مداخلة السيد/ منصوري زواوي أستاذ جامعي من كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بسيدي بلعباس أشار من خلالها إلى الإستخدام السلبي للأنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي عند الطفل وتأثيره في العلاقات الإجتماعية ، هذا كما ألقى بعدها عميد الشرطة/ سبوعي محمد التابع لمدرسة الشرطة طيبي محمد مداخلة تطرق فيها إلى المخالفات المرتكبة على مواقع التواصل الإجتماعي والعقوبات القانونية المترتبة عنها ، في حين ألقى السيد/ علي بلحاج محمد إطار عن مؤسسة إتصالات الجزائر مداخلة تحت عنوان القواعد الآمنة للإستعمال الإيجابي لمواقع التواصل الإجتماعي لدى الأطفال والمراهقين ، لتختتم الجلسة الأولى من فعاليات هذا اليوم الدراسي بفتح باب النقاش أمام الحضور الذين تدخلوا وطرحو عدة أسئلة حول الموضوع المطروح للنقاش .
الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الدراسي إستهلت بمداخلة الرائد/ حداد عبد الكريم التابع للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني الذي تطرق إلى جرائم الأنترنت الماسة بالأطفال معطيا بالأرقام نتائج دراسات ميدانية في هذا الخصوص ، تلتها مداخلة الأخصائية النفسانية الرئيسية السيدة/ شخار أسيا تحت عنوان الآثار النفسانية المترتبة على إدمان مواقع التواصل الإجتماعي عند الأطفال وطرق معالجتها ، في حين أشارت ملازم أول للشرطة/ خفيف فايزة التابعة لفرقة حماية الأشخاص الهشة بأمن الولاية في مداخلتها إلى دور مصالح الشرطة في حماية الأطفال من الإستعمال السيء للأنترنت ، لتنتهي الجلسة الثانية بفتح باب النقاش أمام المشاركين في هذا اليوم الدراسي ، حيث طرحوا العديد من الأسئلة حول موضوع اليوم الدراسي .
فعاليات اليوم الدراسي الموسوم " مخاطر استخدام الأطفال لمواقــع التواصل الاجتماعي والسبل الكفيلة للوقاية منها " خلص بالعديد من التوصيات نذكر منها ضرورة مساعدة الآباء على التخلص من ظاهرة الإدمان على الأنترنت في أي مجال وهذا بتنظيم وقت الطفل ودراسته والإطلاع على جملة البرامج التي يقوم بالولوج لها ، تنويع هوايات الأطفال وهذا للتخلص من فكرة الإنحسار داخل قوقعة الأنترنت ، مساعدة الأطفال للتخلص من جملة الإضطرابات التي يتعرض لها الطفل مثل التوحد والإكتئاب خصوصا في مرحلة المراهقة من خلال الأخصائيين ، تحاور الأسرة في ما بينها يقضي على العزلة وسد طريق الذهاب نحو الأنترنت للتسلية والرغبة في أي مجال كان ، الإعتماد على الوازع الديني والتوعية في المدارس مع مرافقة الأبناء وهذا بتفقد البرامج التي يتناولها وهذا للقضاء على الإستفزاز الذي يمكن أن يتعرض له عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
إقتراح تعديلات على القانون 12/15 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل بإدراج نصوص جديدة تحمي الطفل خاصة في هذا المجال ، العمل على إيجاد حلول تقنية يكون دورها حماية الطفل من مخاطر إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي ، تكثيف التوعية والتحسيس لفوائد القراءة المكتبية وإستعمال الكتاب بدل الإعتماد على الأنترنت ، تشجيع إنتاج برامج إلكترونية تجنب الأطفال من مخاطر الإستعمال السيء للأنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي وجعلها في متناول الأسر مجانا ، وضع آليات للإبلاغ عن هذه المخاطر مثل الخطوط الهاتفية الخضراء وعن المواقع التي تشكل إساءة للأطفال ، تكثيف التعاون بين الشركاء في الميدان من مكلفين بتنفيذ القانون من شرطة ودرك وكذا المهندسين والتقنيين
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