بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2020 سطرت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس برنامجا خاصا يهدف في محتواه إلى بسط الأمن عبر مختلف نقاط ولاية سيدي بلعباس، وذلك بالإنتشار الجيد في الميدان مع تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة خاصة في الأماكن التي تعرف حركة مرورية كثيفة ، إضافة إلى تكثيف الدوريات عبر مختلف النقاط الحساسة على غرار البنوك مراكز البريد، محطات البنزين، ومختلف المقرات العمومية، الأسواق العمومية وأماكن تجمع المواطنين، الفنادق والأماكن السياحية التي ترتادها العائلات
قوات الشرطة تعمل على ضمان السيولة المرورية وذلك بتسخير تعداد هام يعمل على تنظيم حركة المرور مع إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة في حق كل من يخالف قواعد السلامة المرورية ، ردع حالات السياقة في حالة سكر التي كثيرا ما تتسبب في حوادث مرور خطيرة ، ناهيك عن الإستمرار في القيام بعمليات الشرطة التي تستهدف على وجه الخصوص مختلف النقاط التي من الممكن أن يتجمع بها المنحرفون وذوي السوابق العدلية، مع مضاعفة نقاط التفتيش والحواجز الأمنية وتدعيم قوات الشرطة بالوسائل التقنية الحديثة الخاصة بالتعرف الرقمي على لوحات الترقيم المغشوشة، أجهزة قياس نسبة الكحول في الدم، الوسائل الكاشفة للمتفجرات، وكذا نظام الكشف عن الأشخاص المبحوث عنهم .
من جهة أخرى تعكف قوات الشرطة على مراقبة المحلات التجارية وكذا مستودعات بيع المشروبات الكحولية مع مراعاة مدى إحترام مواقيت الغلق لهذه المحلات والحرص على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تثبت مخالفته للقوانين المعمول بها في هذا الإطار.
تجدر الإشارة أن مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس سخرت تعداد بشري هام فاق ألفي شرطي (2000) لتأمين هذه الإحتفالية، موزعين عبر نظام عمل بالتناوب على مدار 24/24 ساعة.
هذا كما تدعوا قوات الشرطة جميع المواطنين إلى الإتصال بها عبر مختلف وسائط الإتصال المتواجدة في الخدمة على مدار الساعة، وهذا بهدف التبليغ عن مختلف الحوادث أو الجرائم بهدف التدخل على الفور والتكفل بمختلف الإنشغالات الأمنية للمواطنين.