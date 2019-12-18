لقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع القبض على شخصين في العقد الثاني من العمر ، بعد تورطهما في عدة قضايا متعلقة بالسرقة بالخطف تحت طائلة التهديد، حيث راح ضحيتهما 04 أشخاص سلب المتهمان أغراضهما المتمثلة في هواتف نقالة من النوع الرفيع قبل أن يتم توقيفهما وتقديمهما أمام النيابة التي أمرت بإيداعهما الحبس
أطوار القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع لمعلومات مفادها تعرض عدد من الأشخاص إلى عملية السرقة تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء من طرف شخصين يعرفانهما عن طريق الملامح، حيث إستولى الفاعلين على هواتف نقالة من النوع الرفيع ، التحريات التي باشرتها المصلحة بناءا على المواصفات التي أدلى بها الضحايا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما ويتعلق الأمر في العقد الثاني من العمر قاما بسرقة أغراض الضحايا المتمثلة في هواتف نقالة من النوع الرفيع عبر عدة نقاط من مدينة سيدي بلعباس ، قبل أن يتم توقيفهما بحي سيدي بوعزة الغربي .
المصلحة أنجزت إجراءا قضائيا ضد السالفي الذكر عن تهمة السرقة بالخطف تحت طائلة التهديد ، قدما بموجبه أمام النيابة التي أمرت بإيداعهما الحبس.