في إطار الحفاظ على الصحة العامة، وضعت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع عشر حدا لنشاط جزار كان يقوم بالذبح الغير شرعي للمواشي بداخل مسكنه المتواجد بحي بن حمودة، قوات الشرطة تمكنت على إثر ذلك من حجز هيكل خروف بالإضافة إلى 09 خرفان و 02 من الماعز، كما تم ضبط غرفة تبريد بمقر إقامته دون رخصة ، ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السالف الذكر
حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع عشر لمعلومات مفادها قيام جزار بالذبح الغير شرعي بداخل مسكنه دون توفر شروط الصحة، النظافة والمراقبة البيطرية، لتباشر المصلحة بوضع خطة محكمة للكشف عن ملابسات هذه القضية، وبعد عملية تفتيش قانونية للمسكن المذكور تم ضبطه بصدد إخراج هيكل خروف مذبوح بطريقة غير شرعية من بيته ونقله على متن سيارة من نوع تويوتا هيليكس لا تتوفر على شروط نقل الذبائح، كما تم ضبط 09 خرفان و 02 ماعز بعين المكان ، بالإضافة إلى 10 سكاكين مختلفة الأنواع وأغراض تستعمل في الذبح دون مراعاة شروط النظافة، ناهيك عن معاينة وجود غرفة تبريد بمقر إقامته دون رخصة، وفي هذا الإطار تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورط في هذه القضية.