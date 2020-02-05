في إطار المحافظة على الصحة العامة ، تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كمية معتبرة من الحليب ومشتقاته وكمية أخرى من السمك غير صالحة للإستهلاك البشري كانت موجهة للبيع لغرض الإستهلاك البشري قبل أن يتم حجزها وإتلافها بالتنسيق مع المكتب البلدي لحفظ الصحة
حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد شرطة العمران وحماية البيئة بعمليات مراقبة للمحلات التجارية حيث تبين وجود محل تجاري مختص في بيع التجارة بالتجزئة للحليب ومشتقاته ، حيث تبين وجود كمية من الحليب تقدر بـ 200 لتر وكمية من الزبدة تقدر بـ 13 علبة سعة كل علبة 270 غرام و 63 علبة من الرائب سعة كل علبة 550 غرام وكمية من العصير تقدر بـ 200 لتر و 06 أكياس معبأة بالعصير سعة كل كيس لتر واحد ، كل هذه المواد غير صالحة للإستهلاك البشري، هذا كما تم في نفس السياق مراقبة أحد المحلات المختصة في بيع الأسماك ، حيث تم حجز 11 كلغ من الأسماك غير صالحة للإستهلاك البشري ، حيث تم إتلافها كلها في عين المكان .
هذه العملية تدخل في إطار تشديد الرقابة على عمليات بيع المواد الإستهلاكية بمختلف أنواعها والمواد الغذائية السريعة التلف، التي تباشرها مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، والتي سبقتها العديد من العمليات المماثلة التي أفضت إلى حجز كميات معتبرة من هذه المواد، حفاظا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.