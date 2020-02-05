نظمت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس خلال نهاية الأسبوع المنصرم عملية شرطة واسعة النطاق مست جميع أحياء وشوارع مدينة سيدي بلعباس ، العملية سخر لها تعداد بشري ومادي هام، تم خلالها إستهداف بؤر الإجرام خاصة بالأحياء الشعبية لعاصمة الولاية ، والتي تهدف إلى محاربة مختلف أشكال العنف والإجرام في الوسط الحضري
العملية أسفرت على تحويل 123 شخصا من أجل دراسة حالتهم ، حيث تبين أن من بينهم شخصان محل بحث من طرف الجهات القضائية بعد تورطهم في قضايا إجرامية كما تم توقيف شخص بحوزته سلاح أبيض محظور ، وفي نفس السياق تم تنقيط 82 مركبة ، ناهيك عن حجز 41 دراجة نارية كان أصحابها يستعملونها بدون إحترام أدنى معايير السلامة المرورية .
شرطة سيدي بلعباس تعمل على مواصلة هذه العمليات الفجائية من أجل دحر الجريمة وتوقيف مرتكبيها وبسط جو من الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين وتمكينهم من تنقلاتهم اليومية في جو آمن خاصة خلال الفترات المسائية والليلية، كما تدعو مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس المواطنين إلى المزيد من التواصل معها عن طريق الإتصال بالأرقام الخضراء المجانية 48-15 و17 وكذا مختلف وسائط التواصل الإجتماعي للتبليغ عن مختلف الجرائم أو الحوادث التي تقع بمحيطهم ، وهذا من أجل تدخل آني ، مناسب وإحترافي .