ألقت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس القبض على ثلاثة أشخاص في العقد الثالث من العمر، تورطوا في الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها ، حيث تم على إثر ذلك حجز 68 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي فاق 08 ملايين سنتيم تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم ، في حين تم تقديم السالفي الذكر أمام النيابة
حيثيات القضية تعود إلى إستغلال فرقة البحث والتدخل (BRI) لمعلومات مفادها أن أحد الأشخاص يقوم بترويج المؤثرات العقلية إنطلاقا من محله المختص في الحلاقة الواقع بوسط مدينة سيدي بلعباس لتباشر المصلحة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات هذه القضية، بعد عملية مراقبة وترصد لتحركات المشتبه فيه تم توقيفه رفقة أصدقائه بداخل المحل المذكور ، حيث ضبطت بحوزتهم كمية متفاوتة من الأقراص المهلوسة بلغت في مجموعها 68 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ ، ناهيك عن مبلغ مالي قدره 84 ألف دينار جزائري تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.
المصلحة أنجزت ملفا قضائيا ضد السالفي الذكر عن تهمة الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها، قدمو بموجبه أمام النيابة .