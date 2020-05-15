Voix de l'Oranie

Voix de l'Oranie

"Bien informés, les hommes sont des citoyens; mal informés ils deviennent des sujets" (Alfred Sauvy)
ALGER- Un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) a découvert et détruit samedi une casemate pour terroristes contenant plus de cinq quintaux de denrées alimentaires et divers objets près de la commune de Zeddine dans la wilaya de Aïn Defla, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)...........ALGER - Un abri pour terroristes contenant notamment deux pistolets automatiques, des mines et une bombe de confection artisanale, des munitions ainsi que des outils et produits de détonation, a été découvert et détruit vendredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la zone de Tiddis, wilaya de Constantine, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)..........ALGER-Une grande quantité de kif traité, s'élevant à 1,772 tonne a été saisie mardi dans la localité frontalière de Béni Ounif (Béchar) par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

شرطة سيدي بلعباس تفكك جمعية أشرار تورطت في سرقة بطاريات الأعمدة الكهربائية للطاقة الشمسية

    Guinée ou Barbarie: Un des présumés voleurs de batteries solaires ...  ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر القبض على شخصين في العقد الثاني من العمر بعد تورطهم في  سرقة بطاريات الأعمدة الكهربائية للإنارة العمومية للطاقة الشمسية بإستحضار عربة جر بحيوان مع التخريب العمدي لملك الدولة قوات الشرطة تمكنت على إثر ذلك من إسترجاع 08 بطاريات  ، كما تم إنجاز ملف قضائي ضدهم سيتم بموجبه تقديمهم أمام النيابة .
         حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات تفيد بتعرض عدة أعمدة كهربائية للطاقة الشمسية للتخريب ، حيث إستولى الفاعلين على البطاريات المتواجدة بها، حيث تم فتح تحقيق معمق للكشف عن ملابسات القضية ، وبعد وضع خطة محكمة للإطاحة بالمتورطين تم ذلك ، حيث تم توقيف شخصين يقومان بتخريب الأعمدة الكهربائية للإنارة العمومية للطاقة الشمسية في حالة تلبس مع إستعمال عربتي جر بواسطة حيوانات (حمير) ، حيث تم إسترجاع 08 بطاريات ، كما تم حجز أغراض تستعمل في قطع وتخريب هذه الأعمدة .
     المصلحة أنجزت ملفا قضائيا ضد السالفي الذكر عن تهمة تكوين جمعية أشرار ، السرقة في حالة تلبس مع إستحضار عربة الجر والتخريب العمدي لملك الغير سيتم بموجبه تقديمهم أمام النيابة .       