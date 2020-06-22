ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخامس القبض على شخص في العقد الثالث من العمر بعد تورطه في سرقة مبلغ مالي قدره 14 مليون سنتيم كان ضحيته شخص معروف لديه بعد أن إستدرجه على متن مركبة موهما إياه أنه يتوسط لديه لدى معارفه لشراء دراجة نارية قبل أن يقوم بسلبه أمواله ويلوذ بالفرار ، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضده عن تهمة السرقة بإستعمال العنف قدم بموجبه أمام النيابة أين صدر في حقه حكم بالسجن 18 شهرا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم .
فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها تعرض أحد الأشخاص إلى عملية السرقة التي طالت مبلغ مالي قدره 14 مليون سنتيم ، لتباشر المصلحة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات هذه القضية ، حيث تم توقيف المشتبه فيه في ظرف وجيز بناءا على المعطيات التي قدمها الضحية، حيث كشفت التحقيقات أن المشتبه فيه عرض على الضحية أن يتوسط له لدى معارفه لشراء دراجة نارية من نوع فيسبا، قبل أن يستدرجه إلى مكان معزول على متن مركبة وقام بسلبه أمواله المتمثلة في 14 مليون سنتيم ولاذ بالفرار .
المصلحة أنجزت ملفا قضائيا ضد السالف الذكر عن تهمة السرقة بإستعمال العنف ، قدم بموجبه أمام النيابة صدر في حقه حكم بالسجن 18 شهرا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم .