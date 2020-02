ALGER- L'ancien coordonnateur de l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), Karim Younes a été nommé, lundi, médiateur de la République par le président de la République, Abdelamdjid Tebboune. Cette nomination intervient suite à l'audience qu'a accordée le chef de l'Etat à Karim Younes.........ALGER- Deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés, dimanche à Batna, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique, lundi dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN)........ALGER- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a fait état, dimanche à Alger, de "plus de 120.000 demandes de logement dont les souscripteurs sont décédés, à travers le territoire national"........OUARGLA - Une peine de cinq (5) ans de prison ferme assortie d’une amende de 100.000 DA a été prononcée dimanche par le tribunal criminel d’Ouargla à l’encontre du nommé L.A (31 ans) pour "apologie d’actions terroristes" et "propagation d’idées d’organisations terroristes" en exploitant les nouvelles technologies de l’information et de la ommunication.......ALGER- Le ministre délégué chargé de l’Environnement saharien Hamza Al Sid Cheikh a affirmé que son secteur s'attelait à la préparation d'Assises nationales sur la valorisation des potentialités et des ressources de l'environnement saharien....... TIARET - Le jeune Maamar Boukafha a décroché le premier prix du concours de la meilleure histoire courte lancé dernièrement par la maison de la culture "Ali Maachi" de Tiaret....... ALGER- Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a indiqué samedi à Alger que la Société nationale des véhicules industriels (SNVI) sera bientôt rattachée à la Direction des industries militaires relevant du Ministère de la Défense nationale (MDN)........ BAMAKO- Le bilan de l'attaque contre le village peul d'Ogossagou survenue vendredi au centre du Mali s'est alourdi à 31 morts, a annoncé le Premier ministre malien, Boubou Cissé.