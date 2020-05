ALGER- Un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) a découvert et détruit samedi une casemate pour terroristes contenant plus de cinq quintaux de denrées alimentaires et divers objets près de la commune de Zeddine dans la wilaya de Aïn Defla, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)...........ALGER - Un abri pour terroristes contenant notamment deux pistolets automatiques, des mines et une bombe de confection artisanale, des munitions ainsi que des outils et produits de détonation, a été découvert et détruit vendredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la zone de Tiddis, wilaya de Constantine, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)..........ALGER-Une grande quantité de kif traité, s'élevant à 1,772 tonne a été saisie mardi dans la localité frontalière de Béni Ounif (Béchar) par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).