وضعت قوات الشرطة بأمن دائرة سفيزف حدا لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 06 أشخاص تحترف الإتجار الغير الشرعي بالمخدرات، تنشط عبر العديد من ولايات الجهة الغربية للوطن، حيث تم على إثر ذلك من حجز كمية من الكيف المعالج قدر وزنها بـ 2.1 كلغ، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد السالفي الذكر عن تهمة حيازة المخدرات (الكيف المعالج) لغرض المتاجرة فيها ، قدموا بموجبه أمام النيابة أين تم إيداعهم الحبس
حيثيات القضية تعود إلى إستغلال الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسفيزف لمعلومات مفادها وجود شبكة تحترف الإتجار الغير شرعي بالمخدرات لغرض المتاجرة فيها، لتباشر ذات المصلحة بتكثيف التحريات للكشف عن ملابسات هذه القضية و وضع خطة محكمة لتوقيف المتورطين فيها .
بعد عملية مراقبة دقيقة لتحركات المشتبه فيهم تم توقيفهم تباعا وبعد تفتيش مساكنهم بطريقة قانونية تم حجز كميات متفاوتة من المخدرات (الكيف المعالج) قدر وزنها الإجمالي بأكثر من 02 كلغ ، في حين إنجاز ملف قضائي ضدهم عن تهمة الحيازة على المخدرات لغرض المتاجرة فيها، قدموا بموجبه أمام النيابة أين تم إيداعهم الحبس .