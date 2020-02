"La sécurité du citoyen exige la mobilisation de la ressource humaine qualifiée et l'adoption d'une technique moderne qui puisse consacrer l'Etat de droit au service du citoyen", a-t-il souligné, ajoutant que "l'Etat veille, dans le sillage des changements internes et externes, à conforter davantage l'institution de la sûreté nationale, aux plans organisationnel, structurel et humain, de manière à rétablir l'ordre public et à conforter les piliers de l'Etat de droit pour accompagner le développement à tous les plans", indique-t-on de même source.

Le ministre a appelé, dans ce cadre, les éléments de la sûreté nationale à "poursuivre les efforts et à promouvoir les missions de la police". De son côté, le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi a exhorté les forces de police à "poursuivre les efforts, à faire preuve de détermination et d'intégrité et à veiller à l'application de la loi pour garantir la protection du citoyen et de ses biens, lutter contre toutes formes de crime et mener des actions de sensibilisation et de proximité pour une prévention contre les crimes".