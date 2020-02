ALGER- Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit dimanche à l'ouverture de la rencontre Gouvernement-walis, les responsables centraux et locaux de lutter contre le gaspillage des dépenses publiques.......ALGER - Les travaux de la réunion gouvernement-walis ont débuté dimanche à Alger, sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune...... ALGER- Le ministre délégué chargé de l’Environnement saharien Hamza Al Sid Cheikh a affirmé que son secteur s'attelait à la préparation d'Assises nationales sur la valorisation des potentialités et des ressources de l'environnement saharien....... TIARET - Le jeune Maamar Boukafha a décroché le premier prix du concours de la meilleure histoire courte lancé dernièrement par la maison de la culture "Ali Maachi" de Tiaret....... ALGER- Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a indiqué samedi à Alger que la Société nationale des véhicules industriels (SNVI) sera bientôt rattachée à la Direction des industries militaires relevant du Ministère de la Défense nationale (MDN)........ BAMAKO- Le bilan de l'attaque contre le village peul d'Ogossagou survenue vendredi au centre du Mali s'est alourdi à 31 morts, a annoncé le Premier ministre malien, Boubou Cissé.