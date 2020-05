ALGER - Un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP), a découvert et détruit, dimanche, dix-neuf (19) bombes de confection artisanale lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Tébessa tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit, à Djelfa, une (01) casemate pour terroristes et un (01) fusil de chasse, indique, lundi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)........