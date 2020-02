ALGER- Un atelier consacré à l'avant-projet de loi sur la presse électronique se tiendra ce jeudi 20 février à l'Ecole supérieure de journalisme et "réunira l'ensemble des professionnels du secteur, des académiciens, des opérateurs et des experts pour leur soumettre un exposé démonstratif et un avant-projet de texte avant son adoption par l'Exécutif"..... ....ALGER - Les dossiers des anciens ministres de l'Energie et des mines et des Travaux publics, respectivement Chakib Khelil et Amar Ghoul ont été transmis au Conseiller instructeur près la Cour suprême, dans le cadre du traitement des affaires de corruption, a indiqué mercredi un communiqué du procureur de la République près la Cour suprême.........ALGER - Les clubs de la Ligue 2 professionnelle de football ont décidé mercredi de boycotter la 20e journée du championnat, prévue samedi prochain, en raison de la crise financière que traversent la majorité des pensionnaires de cette division, a appris l'APS de certains clubs contestataires......