ALGER - Plus de cinq (5) quintaux de kif traité ont été saisis, samedi par des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières dans la localité frontalière de Béni Ounif, wilaya de Béchar, et trois (3) narcotrafiquants ont été interceptés à Tlemcen, indique, dimanche, un communiqué du ministère de la Défense nationale............ALGER - Le terroriste dénommé "Younsi Kouider", qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, a été capturé vendredi dans la localité frontalière de Debdeb dans la wilaya d'Illizi, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a annoncé samedi le ministère de la Défense nationale (MDN).......