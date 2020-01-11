Voix de l'Oranie

La Voix de l'Oranie

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سيدي بلعباس : الاحتفال براس السنة الأمازيغية بمدرسة الشيخ العربي التبسي

An amazigh 02 احتضنت ماء يوم الخميس المدرسة الابتدائية الشيخ العربي التبسي  فعاليات الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2970 ، و تحت اشراف مديرية التربية ،  بالتنسيق مع جمعية الخير  حيث نظمت محطات تعريفية للمناسبة

  هذه الفعاليات التي أشرف عليها مجموعة من الأساتذة المؤطريين و بحضور السيد مدير التربية، تجسدت في معرض للألبسة و الحلي التقليدية و الأواني الفخارية ، إضافة إلى جناح خاص بالأطباق و الأكلات التقليدية لمنطقة سيدي بلعباس . و ما ميز هذه الفعاليات هي الأجواء الرائعة التي صنعها التلاميذ بعروضهم الفولكورية من وحي التراث الأمازيغي الجزائري باللباس و الزي التقليدي و إقامتهم لمجموعة من الأعمال الضاربة في أعماق عاداتنا و تقاليدنا العريقة ،كله تجسيدا لقيمنا التراثية الأصيلة في أذهان التلاميذ و ترسيخا للعادات و التقاليد الأمازيغية

 

 