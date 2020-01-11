احتضنت ماء يوم الخميس المدرسة الابتدائية الشيخ العربي التبسي فعاليات الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2970 ، و تحت اشراف مديرية التربية ، بالتنسيق مع جمعية الخير حيث نظمت محطات تعريفية للمناسبة
هذه الفعاليات التي أشرف عليها مجموعة من الأساتذة المؤطريين و بحضور السيد مدير التربية، تجسدت في معرض للألبسة و الحلي التقليدية و الأواني الفخارية ، إضافة إلى جناح خاص بالأطباق و الأكلات التقليدية لمنطقة سيدي بلعباس . و ما ميز هذه الفعاليات هي الأجواء الرائعة التي صنعها التلاميذ بعروضهم الفولكورية من وحي التراث الأمازيغي الجزائري باللباس و الزي التقليدي و إقامتهم لمجموعة من الأعمال الضاربة في أعماق عاداتنا و تقاليدنا العريقة ،كله تجسيدا لقيمنا التراثية الأصيلة في أذهان التلاميذ و ترسيخا للعادات و التقاليد الأمازيغية