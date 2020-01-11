احتضنت قاعة المداولات لولاية سيدي بلعباس صبيحة امس الاربعاء الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس تحت رئاسة السيد عثمان خضار رئيس المجلس الشعبي الولائي و حضور والي الولاية السيد ساسي احمد عبد الحفيظ ، مرفوقا بالسيد الامين العام للولاية
حيث تم الشروع في عرض الملفات المطروحة من خلال تقديم تقارير مدراء القطاعات ثم المناقشة من طرف السادة الأعضاء ، تجدر الإشارة إلى أن الدورة العادية الجارية و أشغالها اليوم تناولت ثلاث ملفات مهمة في حياة المواطنين و ايضا بالنسبة للحركية التنموية التي تعرفها الولاية: منها واقع الاستثمار في قطاعات الصناعة، الفلاحة، الصيد البحري وتربية المائيات، السيـاحة والصناعة التقليدية، الغابات والخدمات ومساهمة هذه القطاعات في خلق الثروة وفتح مناصب الشغل ، وآفاق إستعمال الطاقة الشمسية كبديل إيكولوجي، تلتها مداخلة لمديرية المصالح الفلاحية حول حصيلة حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2019/2020.