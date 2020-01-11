Voix de l'Oranie

La Voix de l'Oranie

"Bien informés, les hommes sont des citoyens; mal informés ils deviennent des sujets" (Alfred Sauvy)

انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي بسيدي بلعباس

احتضنت قاعة الResponsables WALI APW SGمداولات لولاية سيدي بلعباس صبيحة امس الاربعاء الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس  تحت رئاسة السيد  عثمان خضار  رئيس المجلس الشعبي الولائي و حضور والي الولاية السيد  ساسي احمد عبد الحفيظ ،  مرفوقا بالسيد الامين العام للولاية

حيث تم  الشروع في عرض الملفات المطروحة  من خلال تقديم تقارير مدراء القطاعات ثم المناقشة من طرف السادة الأعضاء ، تجدر الإشارة إلى أن الدورة العادية الجارية و أشغالها اليوم تناولت ثلاث ملفات مهمة في حياة المواطنين و ايضا بالنسبة للحركية التنموية التي تعرفها الولاية: منها  واقع الاستثمار في قطاعات الصناعة، الفلاحة، الصيد البحري وتربية المائيات، السيـاحة والصناعة التقليدية، الغابات والخدمات ومساهمة هذه القطاعات في خلق الثروة وفتح مناصب الشغل ،  وآفاق إستعمال الطاقة الشمسية كبديل إيكولوجي،  تلتها مداخلة لمديرية المصالح الفلاحية حول حصيلة حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2019/2020.

ل.ح

APW1a

 
 